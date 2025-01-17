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Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yeni Öğretmenlerle Tanıştı

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yeni Öğretmenlerle Tanıştı
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Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya gelerek Türkiye Yüz Yılı Maarif modeli ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda öğretmenlerle bir araya gelip tanışan Müdür Yıldız ilçenin tanıtımı, Türkiye Yüz Yılı Maarif modelini tanıtımı, eğitim öğretim faaliyetleri gibi konular hakkında bilgilendirme yaptı. Öğretmenlerle sohbet eden Müdür Gürbüz Yıldız öğretmenlere yeni görevlerinin hayırlı olmasını ve başarılar dileklerini ifade ederek toplantıyı sonlandırdı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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