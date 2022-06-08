Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Haberler

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Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Yerel
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Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çıldır Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çıldır Kaymakamlığı ev sahipliğindeki etkinlik kapsamında, Çıldır Gölü'nün tesisler mevkisine gelen Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve öğrenciler, doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gölün kıyılarında temizlik gerçekleştirdi. Göl kenarına öğretmenleri eşliğinde gelen öğrenciler, kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Çevre haftasında çevreyi temiz tutmak ve farkındalık yaratmak için Çıldır gölüne geldiklerini söyleyerek, Çıldır Gölü'nü ziyaret eden tüm misafirleri çevreyi temiz tutmaları için uyarılarda bulundular.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Yerel

Çıldır Gölü Ardahan Türkiye Çıldır Yerel Haberler

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