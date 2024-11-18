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Çıldır Devlet Hastanesi, Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele ve İlk Yardım Eğitimi Verdi

Çıldır Devlet Hastanesi, Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele ve İlk Yardım Eğitimi Verdi
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Çıldır İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerine sigara ve teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele, ilk yardım ve hijyen eğitimi konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, bağımlılık risklerini azaltma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğrenme fırsatı buldu.

Çıldır Devlet Hastanesi Görevlileri tarafından Çıldır İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerine sigara ve teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele, ilk yardım ve hijyen eğitimi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde, teknolojinin aşırı kullanımının olumsuz etkileri, sigara bağlılığının zararları, bağımlılıkla başa çıkma yolları, ilk yardım eğitimi ve hijyenin önemine dair öğrencilere kapsamlı bilgi sunuldu. Öğrenciler, bağımlılık risklerini azaltma, sağlıklı yaşam için hijyen alışkanlıklarının ve ilk yardımın önemini kavrayarak bu konulara daha bilinçli yaklaşmaları için motive edildiler ve merak ettikleri konuları sorma imkanı buldular. Çıdldır İmam Hatip Lisesi Müdürü Okan Bayrak Öğrencilere bu imkanı sağlayan Çıldır Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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