Çıldır'daki Camilerde Filistin Halkı için dualar edildi

Çıldır'da İsrail'in Filistin halkına yönelik yapmış olduğu saldırılar camilerde kınandı.

Çıldır'daki camilerin genelinde Cuma Namazı'nda Filistin için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Çıldır İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada " 13 Ekim Cuma namazında ilçe genelindeki camilerde ve ihtiyaç odaklı Kur'an Kurslarında, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükünu için dualar edilerek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapıldı" denildi. - ARDAHAN