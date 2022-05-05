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Çıldır'da yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır'da yoğun kar yağışı

Ardahan'a bağlı Çıldır ilçesi yoğun kar yağışı etkisi altında kaldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ardahan'a bağlı Çıldır ilçesi yoğun kar yağışı etkisi altında kaldı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış ilçeyi beyaza örtü ile kapladı. Mayıs ayında yağan kar yağışı ilçe halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yoğun kar yağışı özellikle çiftçiler üzerinde olumsuz etki oluşturdu, mera hayvancılığının yapıldığı bölgede merada otlayan hayvanlar tekrar ahırlara alınmak zorunda kaldı.

İlçede görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar Mayıs ayında kar yağmasına şaşırdıklarını ifade etti. Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Ardahan, Çıldır, kar, Yerel, Haberler

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