Çıldır'da Öğrencilere Karne Hediyesi Kitap

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Karne Sizden Kitap Hediyesi Bizden " projesi başlatıldı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlatmış olduğu proje ile ilçede eğitim gören tüm öğrencilere karne ile birlikte tüm öğrencilere kitap hediye edecek. İlçedeki lise öğrencileri için kitapları Yukarı Canbaz köyünden İş Adamı Deniz Matbaa sahibi Çetin Koçak ve Eşmepınar köyünden Yayınevi Sorumlu Müdürü Ergin Akçay hediye ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, "İş Adamı Çetin Koçak ve Yayınevi Sorumlu Müdürü Ergin Akçay'a ilçem ve kurumum adına teşekkür ederim. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kitaplarını ilçe milli eğitim müdürlüğümüz temin etmiştir. Tüm öğrencilerime iyi tatiller diliyorum. Tatilde dinlenerek bol bol kitap okuyarak üç T'den uzak duralım. Televizyon tablet, telefona ayıracağımız zamanı kitap okumaya ayıralım. İyi tatiller geleceğimizin teminatı çocuklarım" dedi. - ARDAHAN