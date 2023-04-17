Çıldır'da meyve üreticilerine eğitim verildi

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyvecilik yapılan Kurtkale bölgesinde inceleme yapıldı.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyvecilik yapılan Kurtkale bölgesinde inceleme yapıldı.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çıldır İlçesi Kurtkale bölgesinde meyvecilik faaliyetlerini artırmak, ağaç verimliliği yükseltmek için meyvecilikle uğraşan vatandaşlara eğitimler verdi.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meyvecilik yapılan bölgelerimizde potansiyel verimi korumak, birim alandan alınan verimi arttırmak, mevcut durumda bulunan yaşlı ağaçları tekrar üretime kazandırmak, yeni dikilen veya küçük durumda olan ağaçlarımızı ilerki yıllarda daha verimli daha kaliteli meyve vermesi için gerekli budama şekillerinin yapılıp eğitimleri verilmiştir. Yine İlçemiz meyvecilik yapılan bölgelerinde, bölgenin de özelliğini bilerek atalardan kalma meyve ırklarının kaybolmaması, güncel meyve çeşitlerinin bölgede denenebilmesi ve kalite-verim skalasını daha yukarılara çekmesi amacıyla verimsiz ağaçlara aşılama yapılıp eğitimleri verilmiştir" denildi. - ARDAHAN