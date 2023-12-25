Çıldır'da Bilek Güreşi Turnuvası Düzenlenecek

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bilek güreşi turnuvası düzenlenecek.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Çıldır Kaymakamlığımızın destekleriyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce Cumhuriyetimizin 100.Yılı nedeniyle 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00' da Çıldır İmam Hatip Anadolu Lisesinin çok amaçlı salonunda Herkesin katılımlarıyla Bilek Güreşi yapılacaktır." denildi.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut turnuva hakkında yapmış olduğu açıklamada "Amacımız İlçemizde değişik sportif faaliyetler düzenleyerek herkesin spora katılmasını sağlamak. Dereceye giren sporculara Çıldır Kaymakamlığımızca ve Belediyemizce çeşitli hediyeler takdim edilecektir" dedi. - ARDAHAN