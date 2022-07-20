Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar

Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.

10 takımın katılımıyla düzenlenen Çıldır Belediyesi Köyler arası futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Üç hafta süren futbol turnuvası centilmence ve seyir zevki yüksek karşılaşmalarla izleyicilere büyük heyecan ve keyif yaşattı. Müsabaklar sonunda sonunda gruplarını il ikide tamamlayan dört takım yarı fina mücadelesinde karşı karşı karşıya geldiler. Yarı final karşılaşmaları sonucundan rakiplerini saf dışı bırakan Eşmepınarspor ve Aşıkşenlikspor finalde karşı karşıya geldi.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma son derece çekişmeli ve centilmence geçti. 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini üst üste bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Eşmepınarspor şampiyon oldu. Turnuvada AşıkŞenlikspor ikinci olurken, Kayabeyi köyü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupaları Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut tarafından verildi.

Çıldır Belediyesi Köyler Arası Futbol turnuvasında şampiyon olan Eşmepınarspor kupa töreni sonrası şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel