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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, olası yangın ve deprem durumlarına karşı hazırlık amacıyla tatbikat yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tür durumlarda alınması gereken önlemler hakkında bilgi edindi.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde olası yangına karşı öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin afetlere ne kadar hazırlıklı olup olmadığı test edildi. Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Sivil Savunma Kulübü çalışmaları kapsamında yapılan tatbikata, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ÇAİH Lisesi konferans salonunda deprem, yangın, tahliye planı, siren sesleri ve diğer detay konularına yönelik bilgilendirmenin yapılmasının ardından çalan sirenlerle öğrenciler sınıflarda deprem anında yapılması gerekenleri uyguladılar. Acil durum alarmının ardından okuldaki öğrenci ve öğretmenden oluşan topluluk, kontrollü bir şekilde okul binasından çıkarıldı. Okul bahçesinde yangın tüpü ile kontrollü olarak yakılan yangın söndürülerek tatbikat sona erdirildi.

Deprem ve yangın tatbikatının sorunsuz geçmesinin ardından okul bahçesinde toplanan öğrencilere konuşma yapan Coğrafya Öğretmeni Deniz Topkaya, tatbikatın genel amacının olası depremlere ve yangınlara karşı öğrencilerin bilgilendirilmesi olduğunu, bu tür tatbikatların olası afetlerde can kaybının önüne geçebileceği, deprem konusunda bir "Afet Bilinci" olması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca, afet sırasında ve sonrasın da panik yapmamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan öğretmen Topkaya, öğrencilere ve öğretmenlere tatbikata verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ardahan Sağlık Deprem Çıldır Eğitim Yerel

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