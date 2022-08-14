Çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hamile olduğu belirlenen bir kedi, Akçay Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan inemediği için mahsur kalan kedinin bağırışlarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kedi, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı ağaçtan indirildi. Aç ve susuz kalan kediye vatandaşlar tarafından su ve mama verildi. Korktuğu görülen kedi, kendine geldikten sonra gözden kayboldu. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Sungurlu İtfaiye Çorum kedi Yerel Haberler

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