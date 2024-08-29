Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında "Gözlerini kırpmadan canlarını ülke toprakları için feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anarken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Zafer Bayramı'nın Türk Milletinin bağımsızlığı ve bekası için önemli bir milat olduğuna dikkat çekti. Çıkmaz, "Vatanımızı işgal ederek bağımsızlığımıza el koymaya çalışan devletlerin teknolojiyle donatılmış ordularına karşı, inançla, vatan ve millet aşkıyla yokluk içerisinde savaş meydanlarında milletimizi zaferlerden zaferlere ulaştıran ordumuza teşekkür eder, bu zaferlere kanlarıyla imza atan aziz şehitlerimizle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP