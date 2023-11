Çıkmaz'dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Büyük bir devlet adamı, muzaffer bir komutan ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Çıkmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek Kurtuluş Savaşını başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletten aldığı güçle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bu vatan topraklarında özgür ve bağımsız yaşama onuruna sahip olunduğunu söyledi.

Başkan Çıkmaz, mesajında, "Milletimizin topyekun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Eşsiz bir komutan ve büyük bir devlet adamı olan Atatürk'ü anmak demek, onun eserlerine, özellikle de Cumhuriyet'e sahip çıkmak demektir. Cumhuriyetimizin her alanda söz sahibi, etkin ve uluslararası arenada ulaştığı saygın konum aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Yarınlarda daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti görmek istiyorsak, bir taraftan Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milli iradeyi tüm gücümüzle korurken, diğer taraftan da yılmadan, yorulmadan bu ülke için çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda güçlendirmek için çalışmalıyız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP