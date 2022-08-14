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Cihat Ovalı vefat etti

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Cihat Ovalı vefat etti

Eski Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlerinden, Yeni Adana Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat Ovalı (63) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlerinden, Yeni Adana Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat Ovalı (63) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cihat Ovalı, Basın İlan Kurumu'nda uzun yıllar çeşitli görevde bulunduktan sonra Adana'ya Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atandı. Ovalı, 22 yıl Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu.

Emekli olduktan sonra Yeni Adana Gazetesi'nde çalışmaya başlayan ve son olarak 3 yıldır da gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenen Ovalı, kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ovalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cihat Ovalı bugün üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyet Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek törenin ardından Kabasakal Mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Üyesi olan Cihat Ovalı, Asuman Ovalı ile evli olup, İlker ve Caner Ovalı'nın babasıydı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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