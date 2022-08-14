Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi, uzun yıllar Basın İlan Kurumu İl Müdürlüğü yapan, Yeni Adana Gazetesi'nde Yazıi İşleri Müdürlüğünü yürüten Cihat Ovalı son yolculuğuna uğurlandı.

Ovalı için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde tören düzenlendi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı konuşmada, Cihat Ovalı'nın Basın İlan Kurumu çatısı altında özellikle de yerel basın için çok destek olduğunu, kolaylıklar sağlayıp, yol göstermeye gayret ettiğini, Yeni Adana Gazetesi çatısı altında da mesleki birikimini meslektaşlarına aktardığını belirterek, gülen yüzü ve esprileriyle gönülleri fethettiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut; Ovalı'nın dürüst, samimi ve objektif bir gazeteci olduğunu, mesleğinde titiz ve Yeni Adana Gazetesi'nin değerlerine sahip çıktığını belirterek, vefatından dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Basın İlan Kurumu'nu temsilen törene katılan Emre Şahin, "Cihat Ovalı çok önemli ve birikimli bir insandı. Hepimizin üzerinde emeği var. Bir çok memur yetiştirdi. Görev yaptığı süre içerisinde kuruma tek bir leke getirmedi. Kendisini tanımış olmaktan ve birlikte görev yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir insandı. Çok üzgünüm. Hepimizin için erken bir kayıp" dedi.

Cihat Ovalı'nın aynı zamanda komşusu da olan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanvekili olan Ramazan Akyürek; "İyi bir aile babasıydı. Çok büyük hassasiyetleri olan dürüst, namuslu ve görev adamıydı. Görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Çok üzgünüm" diye konuştu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer konuşmasında, Cihat Ovalı'nın basın camiasında önemli anılar bıraktığını; dürüst, özverili ve çalışkanlığı ile çok sevildiğini belirterek, "Camiamız için çok önemli bir kayıp. Önemli olan iz bırakarak gitmektir. Her ölüm erkendir ama Cihat Ovalı'nın aramızdan ayrılması da çok ani oldu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Oğlu Caner de törende konuşma yaptı. Caner Ovalı; babasının çok iyi bir aile reisi olduğunu, sevecenliği ve güler yüzüyle ev yaşamında çok güzel anılar yaşattığını belirterek, "Babam hakkında burada söylenenlerden dolayı çok gururluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Merhum Cihat Ovalı; Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde yapılan törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA