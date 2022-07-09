Çiğli Tramvayı 2023'e hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı süren Çiğli Tramvayı inşaatında incelemelerde bulundu. En geç ocak ayında deneme seferlerini başlatarak 2023 yılının ilk çeyreğinde de hattı kullanıma açmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Soyer, projede çalışan işçilerin bayramını da kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem çalışmaları sürüyor. Yüzde 76'sı tamamlanan Çiğli Tramvayı hattında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projede çalışan işçilerin Kurban Bayramı'nı da kutladı. Başkan Tunç Soyer, önce Çiğli ile Karşıyaka'yı bağlayacak tramvay köprüsünü inceleyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon'dan bilgi aldı. Ardından Semra Aksu Caddesi'ndeki tramvay hattı inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Soyer, "Çiğli Tramvayı vaktinde giden, ekonomik krize, fiyatların yükselmesine rağmen hedefinden şaşmayan, ilerleyen çok kıymetli bir proje" dedi.

"İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz"

Başkan Soyer, en geç ocak ayında deneme seferlerini başlatarak 2023 yılının ilk çeyreğinde de hattı kullanıma açmayı amaçladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Tramvay Çiğli bölgesinde çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana raylı sistem yatırımlarıyla kentin ulaşım ağlarını dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. O yüzden lastik tekerleklilerden, otobüslerden mümkün olduğunca uzaklaşıp hafif raylı sistemleri, metroyu şehrimizle daha çok buluşturacağız. Çiğli Tramvayı yatırımımızın bu kadar sıkıntıların yaşandığı bir ortamda bu kadar kusursuz gitmesinden dolayı gurur duyuyorum. Karşıyaka Tramvayı'nı Çiğli ile buluşturuyor olmak, Çiğli'de de hafif raylı sistemleri vatandaşımıza sunmak bizim için çok kıymetli. Daha fazlasını yapacağız. İzmir daha fazla raylı sisteme kavuşacak. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz" dedi.

"100 bine varan yolcu beklentimiz var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise, "Çiğli Tramvayı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastane bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi ve Ata Sanayi bölgesine hizmet verecek. Bölgeden ring yapan bir hat. Trafiğe ciddi faydası olacak. Karşıyaka Tramvayı ile çalıştığında günlük 100 bine varan bir yolculuk beklentimiz var" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel