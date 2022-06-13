Çiğli'nin pembe misafirleri 10 festivalde ödüle aday

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki ilk flamingo belgeseli olan "Pembe Misafirler" belgesel filmi, 10 ayrı festivalde boy gösterecek.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası'nın etkileyici doğal güzelliğini anlatan "Pembe Misafirler" belgesel filmi uluslararası festivallerde ödül için mücadele edecek.

Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığından Kuş Bilimci Gökçe Coşkun'un yaptığı belgesel filmi; 2022 WSXA Amsterdam Uluslararası Ödülleri, Moskova Uluslararası Film Festivali, Berlin Bağımsız Film Festivali, Suncine: Çevre Film Festivali, Middlebury Yeni Film Yapımcıları Festivali, LA Belgesel Film Festivali, Innsbruck Doğa Film Festivali, Flahertiana Uluslararası Belgesel Film Festivali, İzmir Uluslararası Belgesel Festivali ve Cinesquare Çevrimiçi Film Festivali'nde gösterime girecek.

Gümrükçü: "Kapılarımızı dünyaya açıyoruz"

Kuş Cenneti'nin turizm açısından Çiğli ve İzmir için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Dünyadaki flamingo nüfusunun büyük çoğunluğu ilçemizdeki Kuş Cenneti'nde yaşıyor. Sahip olduğumuz bu doğal değer, Çiğli ve İzmir'imizin turizmini canlandırmak için önemli bir fırsat. Çiğli Belediyesi olarak, bölgenin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak amacıyla belgesel filmi çektik. Çok güzel bir gala ile tanıtımını yaptık. Bu belgeseli ne kadar geniş kitlelere ulaştırabilirsek bölgenin değeri o kadar artacaktır. Bu bilinçle uluslararası on festivale başvuruda bulunduk. Belgeselimizi binlerce belki de milyonlarca insan izleyecek. Değerlerimizin tanıtımını ne kadar iyi yaparsak dünyanın dört bir yanından turistleri kentimizde ağırlayabiliriz" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel