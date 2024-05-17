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Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Böcekli Yemek Skandalı

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Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yemeğin içinde böcek görülmesine tepki gösteren Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hijyen şartlarında yemek hizmeti sunulmasını talep etti.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yemeğin içinde böcek görülmesine tepki gösteren Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Neredeyse her hafta birkaç mide bulandırıcı resim karesine tanık oluyoruz. Kalitesinden ve miktarından vaz geçtik, bari hijyen şartlarında yemek hizmeti sunulsun" dedi.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dağıtılan yemeklerin içinden birkaç sefer böcek çıktığı iddiası gündeme gelmişti. Olayın yakın zamanda tekrar yaşandığının söylenmesi üzerine Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan'dan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve davet etiğini belirten Demircan, "Hangi bakanlık personeli öğle yemeğinde çöplü, böcekli, haşereli yemek yiyor. veya hangi üst düzey yönetici arkadaşımızın yemeğinden haşerat çıkıyor. Hiç böyle bir duyguyu yaşadılar mı? Defalarca dile getirdik, idareci arkadaşlarımızı uyardık. 3 - 5 bin kişinin yemek yediği bir kışlada münferit bir olay olarak görülen yemeklerden böcek gibi unsurların çıkması nasıl olur da 50 veya 700 yataklı bir hastanede, neredeyse haftada birkaç kez bu iğrenç durum ile karşı karşıya kalmaktayız? İdareler niçin bu durumda hizmet aldıkları firmalara yaptırım uygulamıyorlar veya uyguluyorlarsa sembolik yaptırımlar mı uyguluyor?" şeklinde konuştu.

"Hijyen şartlarında yemek hizmeti sunulsun"

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde neredeyse her hafta yemek içerisinde böcek resimlerine tanık olduklarının altını çizen Demircan, şunları kaydetti:

"İdarelerin gücü firmalara yetmiyor mu? Kalitesinden ve miktarından vazgeçtik, hijyen şartlarında yemek hizmeti sunulsun. Bunun bir de hasta ayağı var. Günlerce yemek yemeyen bir hastanın önüne gelen yemeğin içinde böcek var. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kurum ziyaretlerimizde lavaboların pisliğine, bahçelerin peyzaj konusundaki yetersizliğine, başhekimlik bina girişlerinin önündeki 5 litrelik su petlerinin mide bulandırıcı seviyedeki hallerini görüyoruz. Lütfen artık hastane idareleri yemek hizmetleri ile ilgili firmalara yönelik ciddi yaptırımlar uygulasın. Kendi yemeğinden bir haşerat çıktığında yemek yediği yere gösterdiği tepkiyi, çalışan memurları için de göstersin. Çalışanlarınıza lütfen değer verin. Düzeltebileceğiniz konularda elinizi taşın altına koyun." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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