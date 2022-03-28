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Çiğli'deki camilerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çiğli'deki camilerde Ramazan temizliği

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde harekete geçti. Ekipler, ilçe sınırları içerisindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması başlatırken, halılar yıkandı ve süpürüldü, şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Yine camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı.

Başkan Gümrükçü: "Çalışmalarımız ay boyunca sürecek"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayında ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yerine getirmesi amacıyla ilçemizdeki camilerde temizlik çalışmalarında bulunduk. Çalışmalarımıza Ramazan ayı içerisinde de devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının huzur içerisinde geçmesini temenni eder, ilçemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - İZMİR

Çiğli'deki camilerde Ramazan temizliği

Çiğli'deki camilerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiğli Belediyesi, Ramazan, Çiğli, Yerel, Haberler

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