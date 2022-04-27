Çiğli'de 'Üretici Kadın Pazarı' Açıldı

Çiğli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde el emeği göz nuru üretim yapan kadınların aile bütçesine destek olmak amacıyla "Üretici Kadın Pazarı"nın açılışını yaptı. Üretici kadınlar, 29 Nisan 2022 tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği çalışmalar kapsamında Çiğli Kasaplar Meydanı'nda Üretici Kadın Pazarı'nın açılışı yapıldı. Çiğli'de ikamet eden kadınların, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi atölyelerinde el emeğiyle ürettikleri çanta, şapka, patik, minder kılıfı, lif, bebekler için süveter, şapka ve battaniye, amigurumi, ahşap tepsi, sepet, ekmeklik, bileklik, kolye, anahtarlık ve sabunlar stantlardaki yerini aldı. Pazar, 29 Nisan Cumartesi gününe kadar açık olacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "TÜM İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ"

Üretici Kadın Pazarı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, "Kadınların üretime ve istihdama dahil edilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretmek ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlara yönelik Kadın Yaşam Merkezi'mizde açtığımız atölye ve kurslarda eğitimlerimiz devam ediyor. Çiğlimizin emektar kadınları burada çok güzel işlere imza atıyor. Ramazan Bayramı öncesinde kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı Üretici Kadın Pazarını açtık. Pazarda, işçiliği ve tasarımıyla oldukça kullanışlı ürünlerin bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliği var. İzmirli hemşehrilerimizi üç gün boyunca açık olacak Üretici Kadın Pazarını gezmeye ve dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum" dedi.