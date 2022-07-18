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Çiğli'de Sinema Akşamları Başlıyor

ANKA - Yerel
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Çiğli'de Sinema Akşamları Başlıyor

Çiğli Belediyesi, çocuklara eğlenceli bir yaz tatili yaşatmak amacıyla farklı filmlerin yer alacağı 'Sinema Akşamları'na ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi, çocuklara eğlenceli bir yaz tatili yaşatmak amacıyla farklı filmlerin yer alacağı Sinema Akşamlarına ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize edeceği Sinema Akşamları etkinliğinde birbirinden güzel filmler farklı mahallelerde çocuklarla buluşacak. İlk etkinlik 18 Temmuz Pazartesi günü Ahmet Efendi Mahallesi'nde Koca Ayak ve Ailesi filmiyle başlayacak. Etkinlik kapsamında Çılgın Köpekler filmi 25 Temmuz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 15 Ağustos'ta Sasalı Mahallesi'nde, Koca Ayak ve Ailesi filmi 8 Ağustos'ta Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde, Leo da Vinci filmi 22 Ağustos'ta Evka-6 Mahallesi'nde gösterime girecek.

Yaz tatilinde çocuklara sosyalleşme ortamı yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyoruz. 26 mahallemizi gezen tiyatro tırımızın ardından Sinema Akşamları etkinliğimizi başlatıyoruz. Tüm çocuklarımızı eğlence ve macera dolu filmlerin gösterileceği sinema aksamları etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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