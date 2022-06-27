Son dakika haberi | Çiğli'de Sandık Zamanı: Söz Vatandaşta

Çiğli Belediyesi tarafından "Mahalle Bizim Karar Hepimizin" sloganıyla kurulan sandıklara vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl sonra yeniden kurulan sandıklara giden Çiğlililer, talep, şikayet ve önerilerini belediye ile paylaştı.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda mahalle muhtarlıklarına sandık kurarak yerel yönetimlerde demokrasinin güçlendirilmesi adına bir ilke imza atan Çiğli Belediyesi, aradan geçen bir yılın ardından 26 mahallenin yanı sıra kentin en işlek noktalarına yeniden sandıklar kurdu. 23-24-25 Haziran 2022 tarihlerinde kurulu olan sandıklara giden vatandaşlar, ikamet ettikleri mahalle ve kentin geneliyle ilgili istek, şikayet ve önerilerini sandığa taşıdı.

ANALİZİ YAPILIP FAALİYETE GEÇİLECEK

23-24-25 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamaya katılım gösteren vatandaşlara taleplerinin alındığına dair SMS gönderildi. Sandıklardan çıkan 3 bin 518 talep, belediye bünyesinde kurulan birim tarafından analiz edilecek. CRM sistemine yüklenerek ilgili müdürlükler tarafından takibi yapılacak. Belediyenin yıllık hizmet programlarında ve faaliyet raporlarında vatandaşların talep ve önerilerine öncelik verilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ"

Çiğli'yi daha ileriye taşımak için farklı fikirlere açık olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğli'yi katılımcı ve şeffaf belediyecilik prensibiyle yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, kentimiz ile ilgili kararları ortak akılla almaya devam ediyoruz. 26 mahallemize ve 3 ana merkeze kurduğumuz sandıklar aracılığıyla üç gün boyunca vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikayetlerini kayıt altına aldık. Biz istiyoruz ki Çiğli'yi beraber yönetelim ve el birliğiyle kalkındıralım. Yönetim sürecine katılım ne kadar yüksek olursa kentimizin bugünü ve geleceğiyle ilgili alacağımız kararlardaki hata oranını minimuma indiririz. Uygulamamıza katılım gösteren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Çiğli'yiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel