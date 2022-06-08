Çiğli'de Kıyı Temizliği Yapıldı - Haberler

Çiğli Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Sasalı Kuş Cenneti Homa Dalyanı'nda geniş katılımlı kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinliğe Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çiğli Kent Konseyi yönetimi, ATA Sanayi yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, öğrenciler ve gönüllü yurttaşlar katılım gösterdi. Flamingo, turna, karabatak, atmaca, kartal ve doğan isimli gruplara ayrılarak yapılan temizlik çalışmaları sonucunda 1 ton 800 kg karışık ambalaj ve 2 ton çöp toplandı. Çiğli Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen "Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama" yarışmasının ödülleri de Homa Dalyanı'nda verildi.

350 kişilik ekiple birlikte temizlik çalışmalarına katılan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) Ekibinde yer alan dalgıçlar deniz dibinden lastik, plastik, cam, metal, buzdolabı, şemsiye ve balık ağı gibi atıkları çıkardı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: HOMA DALYANI'NI YAŞATACAĞIZ

Kıyı temizliği etkinliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "İzmir Körfezi'nde yer alan beş dalyandan günümüze kadar varlığını sürdüren Homa Dalyanı, yaklaşık 40.000 hektarlık alana sahip Gediz Deltası'nın güneyinde ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizin en önemli doğal değerlerinden olan Homa Dalyanındaki biyolojik çeşitliliği ve canlı popülasyonunu korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün öncülüğünde her sene olduğu gibi bu yılda kıyı temizliği etkinliği düzenledik. Her yaştan vatandaşımızın katılımıyla kıyı şeridini boydan boya temizledik. Arama kurtarma ekibimizde yer alan dalgıçlarımız deniz dibindeki atıkları topladı. Homa Dalyanının mevcut kaynaklarını korunmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, bozulan alanları yeniden restore etmek, alandaki kirlilik seviyesinin aşağıya çekmek, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için gerekli şartları oluşturmak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak, tüm dünyada ender rastlanan bu doğal değeri Çiğlimizin gelecek nesillerine taşıyacağız" dedi.

ANKA / Yerel