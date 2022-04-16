Çiğli'de grevin ardından temizlik seferberliği

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, kent genelinde grev süresince biriken çöplerin toplanması ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Çiğli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş 8 No'lu Şube arasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin mutlu sona ulaşmasıyla 6 günlük grev sona erdi. Grevin sona ermesiyle birlikte, kent genelindeki çöplerin toplanması için bir çalışma başlatıldı.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği ifade edilirken, büyükşehir belediyesi ekiplerinin de içerisinde bulunduğu çalışmalarda; 50 süpürge personeli, 5 süpürge aracı, 5 yıkama aracı, 3 çöp taksi, 23 çöp kamyonu, 7 destek çöp kamyonu, 7 kepçe ve 9 kamyon görev alıyor.

Kentteki vatandaşların yaşadığı mağduriyetin biran önce giderilmesi için temizlik çalışmalarına; Buca Belediyesinden 3, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyesinden 2 çöp kamyonunun destek verdiği belirtildi. Yine çöp konteynerleri ve sokaklar, çöplerin toplanmasının ardından dezenfekte ediliyor.

Öte yandan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik çalışmalarını yerinde incelemek için belediye ekipleri ile beraber sahaya indi. İncelemeler sırasında vatandaşlara bizzat bilgi veren Gümrükçü, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceğini belirtti.

Başkan Gümrükçü, "Grev döneminde çöplerin toplanmaması ve birikmesi nedeniyle mağdur olan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Vatandaşlarımız bu süreçte bazen çöplerini evde biriktirerek dışarıya çıkarmadılar, bazen de mahallerine variller koyarak orada muhafaza ettiler. Bu duyarlılıkları için her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarımıza sağladığı desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere Buca, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka Belediye Başkanlarımıza ediyorum. İlçemiz genelinde çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarımız son sürat devam ediyor. En kısa sürede tüm sokaklarımıza müdahale edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR