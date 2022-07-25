Çiğli Belediyesi'nden Kadınlara Sağlıklı Yaşam Desteği

İzmir Çiğli Belediyesi, Çiğlili kadınlara meme, kolon ve rahim ağzı kanserinden korunmaları adına Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) ücretsiz hizmet veriyor.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği uygulama kapsamında Çiğli'de ikamet eden kadınlar ücretsiz olarak meme, kolon ve rahim ağzı kanser tetkikleri yaptırabiliyor. Smear, mamografi ve kolon kanseri taraması yaptırmak isteyen kadınlar haftanın iki günü otobüsler ile KETEM'e götürülüyor, gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar Çiğli'ye getiriliyor. Uygulama kapsamında yaptırılan smear testi için 30 yaş, mamografi için 40 yaş, kolon kanseri taraması için de 50 yaş sınırı bulunuyor. Çiğli Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar 0232 935 55 35 (45 00) numaralı hattı arayarak randevu oluşturabiliyor.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Erken teşhisin kanser ile mücadelede hayatı öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadınların belirli bir yaştan sonra kanser tarama testlerini aksatmadan yaptırması gerekiyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu konuda kadınlara destek olmak için bir uygulama başlattık. Test yaptırmak isteyen kadınları KETEM'e götürüp getireceğiz. Sağlıklı bir gelecek için tüm kadınları bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel