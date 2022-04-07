Çiğli Belediyesinden kadınlara sağlık semineri

ÇİĞLİ, İZMİR (İHA) - Çiğli Belediyesi, kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla "Bedenimizi Tanıyalım" konulu kadın sağlığı seminerleri düzenledi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği "Bedenimizi Tanıyalım" konulu kadın sağlığı seminerleri, iki grup şeklinde Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesinin alanında uzman sosyologları tarafından yapılan seminerlerde, önemli bilgiler aktarıldı.

Başkan Gümrükçü: "Aile sağlığı önceliğimiz"

Kadın sağlığı seminerleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Aileler, toplumumuzun temelini oluşturuyor. Ebeveynlerin fiziksel, ruhsal ve psikolojik sağlığının yerinde olması hem kendileri hem de çocuklar açısından çok önemli. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların bedenlerini tanıması, hastalıklardan korunması ve sağlıklı yaşam sürmesi noktasında farkındalık oluşturmak adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz öncülüğünde seminerler düzenliyoruz. Seminerleri alanında uzman sosyologlarımız yönetiyor. Katılımcıların merak ettikleri konularla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Talep olması durumunda eğitimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel