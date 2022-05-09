Çiğli Belediyesi'nden İş Arayanlara Kariyer Planlama Desteği

Çiğli Belediyesi, iş arayan vatandaşların kariyer planlama süreçlerini doğru yönetmesine destek olmak amacıyla "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" konulu kariyer planlama semineri düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen seminerde İnsan Kaynakları Eğitmeni Yiğit Güven, katılımcılara özgeçmiş nedir, özgeçmiş hazırlık evreleri, kendini tanıtmak ve kariyer planlaması, beden dili ve kendini ifade etme, CV'de zayıf yönleri kuvvetlendirme, etkili CV yazımı için püf noktalar, mülakata giriş ve Roll Play örnek çalışması konularında eğitim verdi. Talep olması durumunda seminerlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

"HEDEFİMİZ; İŞSİZLİKLE MÜCADELE, ÜRETİME DESTEK"

Daha fazla vatandaşı istihdam zincirine dahil etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Özellikle Pandemi dönemiyle birlikte yükselen ekonomik darboğaz aile bütçelerini olumsuz etkiledi. Çiğlili hemşehrilerimizin bu süreci en az hasarla atlatması için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, dijital mecrada kurduğumuz İŞ'TE ÇİĞLİ kariyer platformuyla iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getiriyoruz. Son bir yıl içerisinde 2 bin 100 kişiyi özel sektörde istihdam zincirine dahil ettik. Ayrıca liseden ve üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerimiz başta olmak üzere kariyer planlama desteği almak isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Amacımız, Çiğlimizin potansiyelini doğru yönlendirerek hem işsizliği azaltmak hem de üretimi güçlendirmek" diye konuştu.