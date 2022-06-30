Çiğli Belediyesi'nin Gençlik Projesine Hibe Desteği

Çiğli Belediyesi, Dört Mevsim Derneği ve Kent-Lab iş birliğinde kentleri gençlerin haklarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmek amacıyla başlatılan "Kentime Değer" projesi, hibe desteği almaya hak kazandı.

İzmir'de ikamet eden 18-30 yaş arası gençler ile ülke genelinde yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren gençlik örgütlerine yönelik başlatılan proje kapsamında kent yönetişimine yenilikçi bir yaklaşım getirmek ve gençlerin yerel yönetimlerde temsiliyet gücünü artırmak hedefleniyor.

6 ADIMDA GENÇLEŞTİRİLMİŞ YEREL YÖNETİM

Proje kapsamında, İzmir'de yaşayan 42 gencin, kent hakkını ihlal eden sorunlara yönelik üreteceği 6 proje fikri (Eğitime Erişim, Gençlik, Engellilik, Toplumsal Cinsiyet, İklim Krizi/Ekoloji temalarında) desteklenecek. Süreç boyunca yerel yönetim çalışanları ile iletişim halinde olarak projelerini geliştirmeleri sağlanacak. Gençlerin yerel yönetimlere ilişkisini ölçmek için Gençlik Gösterge Seti oluşturulacak ve buradan çıkan sonuçlara belediyelerin stratejik planlarında yer verilecek. Atölye çalışmaları yapılacak. 5 podcast yayını oluşturulacak. Görünürlük ve iletişim çalışmaları düzenlenecek.

SABANCI VAKFI'NDAN HİBE DESTEĞİ

Çiğli Belediyesi ile Dört Mevsim Derneği ve Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği'nin projenin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için yaptığı hibe başvurusu olumlu sonuçlandı. Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Kentime Değer" projesinin 56 farklı ilden alınan 303 proje arasından hibe desteği almaya hak kazanan 7 projeden biri olduğu belirtildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "GENÇLERİMİZLE YÖNETECEĞİZ"

Gençlerin kent yönetiminde aktif olarak yer alması gerektiğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Gençlerimizin kent yönetiminde fikirleriyle ve önerileriyle bizlere yoldaşlık yapmasını istiyoruz. Bu doğrultuda, Dört Mevsim Derneği ve Kent-Lab ile güzel bir proje başlattık. Kentlerimizi; kültürel, sportif ve sosyal anlamda gençlerimizin yaşamaktan mutlu olacağı bir yapıya kavuşturacağız. Bunu tepeden inme bit anlayışla değil gençlerimizle birlikte yapacağız. İzmirli ve Çiğlili gençlerimizi projemize katılım göstermeye bekliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel