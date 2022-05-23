Çiğli Belediyesi'nden Meme Kanseriyle Mücadeleye Destek - Haberler

Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, NN Hayat ve Emeklilik, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin katkılarıyla başlatılan "Önce Sen" farkındalık hareketi kapsamında kadınlara yönelik meme kanserine karşı bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce sürdürülen farkındalık hareketi doğrultusunda kadınlara meme kanserine karşı bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda ülke çapında başlatılan "Önce Sen" farkındalık çalışmasına Çiğli Belediyesi ev sahipliği yaptı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım yaşandı.

DR. GÖKTEPE: "ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Berk Göktepe yaptığı bilgilendirmede meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekti. Göktepe, "Meme kanseri şu anda dünyada en sık görülen kanser oldu. Kadınlar arasında her zaman birinci sıradadır. Süt kanalları ve süt bezlerinden kaynaklanır, buradaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile meme kanseri oluşur. Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor, yüzde 50'si 50 yaş altındakilerde görülüyor. Erken tanıyla beraber bu hastalıktan kurtulmak kolay" dedi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Eğitimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirmek, erken tanının hayat kurtardığını anlatmak, meme kanserini erken evrede tespit etmek amacıyla kadınlara kendi kendine meme muayene eğitimi vermek, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınları tarama programlarına dahil ederek; varsa meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesini sağlamak ve teşhis konulan kadınların yanlarında olarak onlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda gösterdikleri iş birliğinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Toplum sağlığını korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kanser tarama testlerinden geçmeleri sağlanacak.