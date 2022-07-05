Çiğli Belediyesi Kurban Bayramına Hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiğli Belediyesi Kurban Bayramına Hazır

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Çiğli Belediyesi Kurban Bayramına Hazır

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurulan kurban pazarı ve kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurulan kurban pazarı ve kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Çiğli Belediyesi ekipleri, kurban satıcıları ve vatandaşlar için hijyenik bir ortam yaratmak adına Kaklıç kurban pazarına; çeşme, tuvalet ve çöp konteynerleri kurdu. Kurban pazarındaki sokaklarda ve çadırlarda süpürme ve ilaçlama işlemi yaptı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: SAĞLIKLI BİR BAYRAM DİLİYORUM

Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bayram boyunca insan sirkülasyonunun fazla olacağı Kaklıç Mahallemizde kurulan kurban pazarı ile kesim noktalarında ihtiyaçları belirleyip gerekli çalışmaları yaptık. Kurban Bayramı'nın Çiğlili hemşehrilerimiz ve misafir edeceğimiz kurban satıcıları açısından sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçmesi adına bayram boyunca teyakkuzda olacağız. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Çiğli Belediyesi Kurban Bayramı Kurban Çiğli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title