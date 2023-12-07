Çiğli Belediyesi İlkbahar Buluşmasına Davet Edildi

Çiğli Belediyesi, kültür sanat alanında hayata geçirdiği çalışmalar ve dört yıldır düzenlediği Fakir Baykurt Roman Ödülü dolayısıyla Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi (ATYG) tarafından 12-14 Nisan arasında düzenlenecek İlkbahar Buluşmasına davet edildi.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Türk Edebiyatı'nın duayen isimlerinden Fakir Baykurt'un kurduğu ve onursal başkanı olduğu bir aydınlık girişimi olan Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi, Çiğli Belediyesi'ni İlkbahar Buluşmasına davet etti. Çiğli Belediyesi yetkilileri, 12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek buluşmada kültür sanat alanındaki projeleriyle ilgili detaylı bir sunum yapacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: DAVET EDİLMEK GURUR VERİCİ

Avrupa'nın önde gelen kültürel oluşumlarının birinden davet almanın gururunu yaşadıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Öncelikle Çiğli Belediyesi olarak bizi böyle değerli bir organizasyona davet ettikleri için ATYG Eş Başkanı Kemal Yalçın ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra kültürel alt yapısını güçlendirmek için de farklı alanlarda birçok çalışma düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Fakir Baykurt Roman Ödülü bu çalışmalarımızın başında geliyor. Bu anlamdaki deneyim ve birikimimizi organizasyonun diğer paydaşlarıyla paylaşacağız. Avrupa'nın diğer belediyelerinin çalışmalarını dinleyeceğiz. Kültürel alışveriş kentlerin gelişimine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.