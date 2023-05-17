Çiğli, 19 Mayıs Coşkusunu Ceylan Ertem ile Yaşayacak

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ceylan Ertem konseri ile kutlayacak.

Çiğli Belediyesi'nin organize edeceği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 19.30'da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünde Çiğli Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün tamamlanacağı Kaymakamlık karşısındaki büyük alanda düzenlenecek konserde alternatif rock müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem sahne alacak.

Tüm İzmirlileri 19 Mayıs kutlamalarına davet eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunlar söyledi:

"Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusal bağımsızlık mücadelemizin fitilini ateşlediği 19 Mayıs'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın katılım göstereceği meşaleli yürüyüş düzenleyeceğiz. Yürüyüşümüzün ardından Ceylan Ertem'in birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz. İzmirli tüm vatandaşlarımızı bayraklarıyla kutlamalarımıza bekliyoruz. Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."