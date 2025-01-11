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59 vatandaşın can verdiği felaketin şahidi hayatını kaybetti

59 vatandaşın can verdiği felaketin şahidi hayatını kaybetti
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Bayburt'ta 1993 yılında meydana gelen çığ felaketinde kurtulan ve o anların canlı tanığı Hatice Karaaslan, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın kılınacak namazla toprağa verilecek.

Bayburt'ta yaşanan çığ felaketinden yaralı olarak kurtulan, o anların canlı şahidi olan Hatice Karaaslan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ

18 Ocak 1993 yılında meydana gelen çığda 59 vatandaş çığ altında kalarak yaşamını yitirmiş, yaşanan felakette ekiplerce sıkıştığı yerden saatler sonra çıkarılan Hatice Karaaslan, yaralı olarak kurtarılmıştı. Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ve sedye üzerinde "Allah beni kurtardı, hamdolsun. Allah Ümmet-i Muhammed'i de kurtarsın. Bosna Hersek'te, Filistin'de, Karabağ'da, olanları da Mevlam kurtarsın" sözleriyle hafızalarda yer eden, tüm dünyaya insanlık dersi veren ve ettiği sözlerle yılın annesi seçilen Hatice Karaaslan, bugün yaşamını yitirdi.

Hatice Karaaslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip, Hz. Ebubekir Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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