Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Araklı karayolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Araklı karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı karayolu ulaşıma açıldı Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı karayolu ulaşıma açıldı.

BAYBURT (İHA) - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı karayolu ulaşıma açıldı

BAYBURT - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı karayolu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Bayburt - Araklı karayolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Araklı karayolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Araklı karayolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Araklı karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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