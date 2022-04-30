Çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çiftlikte çıkan yangında yüzlerce hayvan telef oldu

Mersin'de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de bir çiftlikte çıkan yangında bin 250 bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'nde Yener Arı'ya ait çiftlikte yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çiftlik tamamen yanarak kül olurken, içerisinde bulunan 700 bıldırcın yavrusu, 300 civciv ve 250 muhabbet kuşu telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toroslar, Yangın, Mersin, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title