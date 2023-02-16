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Çiftlikköy'de depremzedeler sosyal marketten yararlanıyor

Yerel Haberler

Çiftlikköy'de depremzedeler sosyal marketten yararlanıyor

Çiftlikköy Belediyesi, kaymakamlık koordinasyonunda depremzedeler için sosyal market kurdu.

Çiftlikköy Belediyesi, kaymakamlık koordinasyonunda depremzedeler için sosyal market kurdu.

Belediye Eski Düğün Salonu'nda afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler için kurulan Sosyal Markette Çiftlikköylülerin bağışladığı kullanılmamış giyecek, yiyecek, kişisel bakım ve hijyen malzemeleri yer alıyor.

10 ilimiz başta olmak üzere tüm ülkeyi derinden etkileyen ulusal afette evinden olan, afeti derinden yaşayan depremzedelerden Çiftlikköy'e gelenler, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurup gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra, ihtiyaçlarını karşılamaları için Çiftlikköy Sosyal Marketine yönlendiriliyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, sosyal markette belediye çalışanlarından kurdukları ekiple hizmet verdiklerini dile getirerek, "İlçemize gelen tüm depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte seferber olduk. Belediye personellerimizden oluşan ekibimiz, sosyal markete gelenleri karşılıyor, ihtiyaçlarını organize ederek teslim ediyor ve kayıtlarını tutuyorlar. İhtiyaç listeleri gerek duyuldukça yenileniyor. Son dönemde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler arasında çocuklar ve yetişkinler için iç çamaşırları, çocuk bezi gibi malzemeler yer alıyor. Hemşerilerime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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