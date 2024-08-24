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Çiftçilerin Ürünleri Tarlada Kalırken Pazarlarda Yüksek Fiyata Satılıyor

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Ülke genelinde çiftçilerin masraflarını karşılayamaması nedeniyle ürünlerinin tarlada veya ellerinde kalması, pazarlarda aynı ürünlerin yüksek fiyatla satılmasına neden oluyor. Vatandaşlar, bu duruma tepki gösteriyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Ülke genelinde çiftçiler masraflarını karşılamadığı için ürünlerinin ellerinde ya da tarlada kalması nedeniyle eylem yaparken; aynı ürünler semt pazarlarında yüksek fiyata satılıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alışveriş için pazara giden Ümit Konaklı, "Ben tarlada görüyorum, televizyonlardan izliyorum domatesi döküyor çiftçiler. Burada 25 lira. Biz ne olacağız? Emekli insanız geçinemiyoruz. Bizlere hiç zam yok" diye tepki gösterdi.

Çiftçiler, masraflarını karşılamadığı için ürünlerini tarlada bırakırken, pazarlarda ayın ürünlerin yüksek fiyatla satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

"Karpuz tarlada kaldı burada 10 lira"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alışveriş için pazara gelen emekli Ümit Konaklı, "Ben tarlada görüyorum, televizyonlardan izliyorum domatesi döküyor çiftçiler. Burada 25 lira. Biz ne olacağız? Emekli insanız geçinemiyoruz. Bizlere hiç zam yok" dedi. Ramazan Gök isimli pazarcı ise artan mazot fiyatlarından dert yanarak "Çiftçinin malı yazıda kalmaz ucuz olursa mazot. 100 liralık mazot çektiğimizde dört sene önce 200 kilometre yola gidip geliyorduk. Şimdi 200 kilometre yola gidip gelmeye 2 bin 500 lira mazot yakıyoruz. Onun içinde çiftçinin malı tarlada kalıyor. Karpuz tarlada kaldı, burada 10 lira kilosu" dedi.

"Milletin bütçesi, parası yok"

Alışveriş yapan bir vatandaş ise "Burada ne bileyim paradan ucuz bir şey yok diyorum ben yani hiçbir şey alamıyorum. Tutturabildiğine, eriği 50 liraya alabilir misin? 50 lira diyor" sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi. Ürününü satamamaktan yakınan pazar esnafı İrfan Büyükkoç ise "İşçi bulamıyoruz işçi, bin lira veriyoruz işçi yok. Yarım kilo yarım kilo, milletin bütçesi yok, para yok." dedi.

Artan mazot fiyatlarından şikayetçi bir başka vatandaş ise "Mazot pahalı kardeşim. Mazot pahalı olunca ne yapsın adam? Yapacak bir şey var mı? Domates tarlada 1 lira burada 25 lira. Karpuz da 1 lira, burada karpuzun kilosu 10 lira. Ekonominin düzelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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