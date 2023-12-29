Çiftçilere ÇKS Kayıt Yenileme Son Günü Uyarısı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, çiftçileri ÇKS kayıtlarının son günü konusunda uyardı.

Nurettin Kıyas, Çiftçi Kayıt Sistemi 2024 üretim yılı kayıt yenileme başvuruları için son günün 2 Ocak 2024 olduğunu belirterek, "Başvurularınızı e-Devlet üzerinden ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Çiftçi mağduriyetlerini engellemek için 30-31 Aralık 2023 Cumartesi-Pazar günleri İl/ilçe Müdürlüklerimiz hizmet verecektir" dedi. - ADIYAMAN