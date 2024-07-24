Çiftçi Tarlada Fareye Üzüm İkram Etti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlada çalışırken yemek molası veren çiftçi, davetsiz misafiri fareye üzüm ikram etti.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli çiftçi, tarlasında bir süre çalıştıktan sonra yemek molası verdi. O esnada etrafta bir farenin gezdiğini fark ederek yakınına üzüm tanesi attı. İkram edilen üzümü yiyen fare, bir süre çiftçinin yakınında dolaştıktan sonra yuvasına geri göndü.

Açıklamalarda bulunan Orhan Emen, fare ile güzel bir dostluk kurduklarını belirterek, "Fareye üzüm ve ekmek verdim. Fare ise bunları afiyetle yedi. Güzel bir anı oldu. Benden zarar göremeyince beni terk etmedi" dedi. - BİTLİS