Çiftçi, Soğanlarını Bedava Dağıttı: Vatandaşlar Kuyruğa Girdi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde soğanını satamayan çiftçi, tarlasını vatandaşa açtı. Soğan tarlasına akın edenler kuyruk oluşturdu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikeli Köyü'nde 100 dönüm soğan tarlasındaki mahsülü satamayan çiftçi Bülent Kale, tarlasını vatandaşa açtı. Bedava soğanı duyan yüzlerce vatandaşın akın ettiği darlanın etrafında araç kuyruğu oluştu.

Çiftçi Bülent Kale, bugünün Dünya Çiftçi Günü olduğunu anımsattı. Tarlanın 100 dönümden fazla olduğunu bildiren Kale, "Biz çiftçi olarak bir ışık göremiyoruz. Ektiğimiz mahsullerin hiçbiri para etmiyor. Girdiler çok yüksek fakat bunun yanında ürettiğimiz mahsulleri elden çıkartamıyoruz. Devlet 'Boş yer bırakmayın' diyor, boş yer bırakmıyoruz fakat devlet elimizden almıyor. Çok zararımız var. İflas durumundayız." diye konuştu.

Tarlada bedava soğanı toplayan vatandaşlar ise şöyle konuştular:

"Allah'ın kuru soğanına muhtaç olduk."

"Herkes topluyor biz de geldik. Ekene teşekkür ederiz. Çiftçinin malı işte böyle yerde kaldı mı, böyle oluyor."

"Allah'ın kuru soğanına muhtaç olduk. Sokum edip yiyeceğiz. Börek yapacağız. Dolma sarma ne diyorsan, her çeşit yiyeceğiz."

"Köylünün malı para etmiyor, hep tarlada kalıyor, karpuzu, soğanı, patatesi, ineğin sütü... Devletimiz duysun bunu."

"Soğan toplamaya, duyduk geldik. Tarla sahibinin işi rast gelsin."

"Vatandaşın soğanı tarlada kalmış, satamamış, başağına geldik. En azından kilosu 7, 8, 9 lira da olsa vatandaşa faydası var. Bugün manavdan alacak olsam 5 kilo soğan, kilosu 10 lira olsa 50 lira verirsin. Burada adam 50-60 kilo götürüyor. En azından gaz parasıyla götürüyor."

"Bedava bir çuval topladık"

"Teşekkür ederim soğanın sahibine, çarşıda 20 lira kilosu."

"Soğan almaya geldik. Muhtaç olduk. Çarşıdan alamıyoruz. Para yok."

"Soğan toplamaya geldik, yok, fakiriz. Allah razı olsun adamdan. Kuru soğana muhtaç olduk."

"Malı yerde kalmış adam, ne yapsın? Alan yok, satan yok. Herkesle paylaşıyor."