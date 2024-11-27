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Çiftçi Kayıt Sistemi İçin Son Tarih 31 Aralık

Çiftçi Kayıt Sistemi İçin Son Tarih 31 Aralık
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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırırken ürünlerini doğru ve eksiksiz tanımlamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin TARSİM sigortası yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, çiftçilerin kayıt yaptırırken ürünlerinin tanımını mutlaka eksiksiz ve doğru yazması gerektiğini söyledi.

ÇKS yaptıracak çiftçilerin mutlaka TARSİM sigortasını yaptırması gerektiğini söyleyen Abdulkadir Güneş, "Bu kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin yapması gereken bir şey var mı dersek, var. Şöyle; mutlaka TARSİM sigortasını yaptırmamız gerekiyor. Hem doğal afetlere hem de kuraklık sıkıntısına karşı ÇKS işlemleri odamızda da Tarım İlçe Müdürlüğü'nde de devam ediyor. 2025 yılı ÇKS işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Çünkü bir kuraklık, doğal afet olduğu zaman devletimiz önce "Sigortan var mı?" diyor. Eğer sigorta varsa, doğal afetlerden doğan zararları bir şekilde ödüyor. Kuraklıktan dolayı bir zararımız varsa bizim oraya beyan ettiğimiz bir miktar var. Biz sigortaya diyoruz ki; 300-350 kilo alırız ve ona göre sigorta yapıyorlar. Primi de ona göre ödüyoruz. Çiftçilerimizin bu konuda biraz duyarlı olması gerekir. Kayseri'de hatırı sayılır poliçe kesiliyor. Türkiye'de herhalde 3. sıradayız tarım sigortası kesilen poliçe sayısına göre" dedi.

Güneş, çiftçilerin ÇKS'de ürünlerini doğru ve eksiksiz yazdırması gerektiğini söyleyerek, "Endişemiz var. Kuraklık hala devam ediyor Kayseri'de. Tohumunu eken çiftçilerimiz, kuraklıktan dolayı yerli tohum ekmeye başlayanlar var. Bu da bir doğal afet ve yapacak hiçbir şey yok. Çiftçilerimiz mutlaka sigortasını yaptırsın. ÇKS'sine de yani zemindeki ürün neyse mutlaka doğru yazsınlar. Eğer doğru yazılmazsa, sigorta da yaptırsa oradan para alamaz. Çünkü eksper gittiği zaman ÇKS'de buğday yazıyorsa ve zeminde arpa varsa buna sigorta para ödemez. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 2025 yılı ÇKS'nin son yapılma tarihi 31 Aralık 2024. Ziraat odamız da hiç durmadan Cumartesi ve Pazar günleri gece saatlerine kadar bütün çiftçilerimizin ÇKS işlemini yapıyor. E-Devlet'ten yapan çiftçilerimiz de var, biz de buradan yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da ürünlerini harfiyen doğru yazmaları için buradaki personelimiz de çiftçilerimize yardımcı oluyor. Vatandaş E-Devlet'ten yapmıştır ama mutlaka ziraat odamıza da gelip üyeliklerini güncellemeleri gerekiyor. Eğer 2 sene üst üste üyelik güncellenmediyse ve odamıza gelmediyse biz de onların ne ektiğini bilmediğimiz için burada onların üyelikleri pasif duruma düşebilir. Böyle olunca biz de hiçbir ürününü göremediğimiz için onlara da hiçbir bilgi ve belge veremeyiz" ifadelerini kullandı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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