Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları Aydın'da Başladı

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da başladı. 1 Eylül'de başlayan başvuruların 31 Aralık'a kadar devam edeceğini kaydeden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Çiftçi ÇKS yaptırmadığında kayıt dışı kalıyor. Çiftçi sayılmıyor. Ne krediden faydalanabilir ne hayvan sahibi olabilir ne tarımsal desteklemelerden faydalanabilir." diyerek tüm çiftçileri uyardı.

Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, geçen yıl pilot il olarak seçilen Aydın'da ÇKS işlemlerinin artık ziraat odaları tarafından yapıldığına işaret etti. Kendirlioğlu, "ÇKS 1 Eylül itibariyle başladı. 31 Aralık'a kadar devam eden dört aylık bir süreç. Bu dört ay zarfında tüm çiftçilerimiz ne üretirlerse üretsinler, hangi ağaç olursa olsun muhakkak bize gelip kayıt yaptırmaları gerekiyor. Çünkü artık Aydın'da ÇKS'yi Ziraat Odası olarak biz yapıyoruz. Biz geçen sene pilot il olarak seçildik. Geçen sene başarıyla bu işi yaptık. Bu sene de yapmaya devam ediyoruz. Artık Tarım İlçe Müdürlükleri bu işlemleri yapıyor, bizler yapıyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz buraya gelerek kendi ürettiğini kayıt altına almaları gerekiyor. Eğer buraya gelip kayıt yaptırmazlarsa hiçbir desteklemeden faydalanmazlar." diye konuştu.

"Çiftçiler son günlere bırakmamalı"

Desteklemelerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Kendirlioğlu, başvuruların zamanında yapılması gerektiğine parmak basarak, şöyle dedi: "Çiftçinin kayıta girmesi çok önemli. Ülkemiz için de çok önemli. Hatta 2 Eylül itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bir çalışması var. O çalışma esnasında da çiftçi kayıtlarının yenilenmesi burada önemli. Çiftçilerimizin ÇKS'yi son günlere kalmadan bir an önce yaptırmaları gerekiyor ki yarın o sıkışıklık meydana gelmesin. Çünkü bizde maalesef şöyle bir alışkanlık var. Sona doğru her işimizi yapmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla burası kaldıramayacağı kadar bir yükle karşı karşıya kalıyor. Yani aynı anda 200 kişinin gelmesiyle günde 20-30 kişinin işinin yapılması aynı değil. Biz bu 4 aya ortalama şekilde çiftçilerimiz buraya geldiğinde biz muhtarlarımızla, delegelerimizle, meclis üyelerimizle bunu yönlendiriyoruz. Çiftçilerimiz bir an önce çiftçi kayıt sistemine gelip müracaatlarını yapmaları gerekiyor odamıza."

"Çiftçiler için hayati önem taşıyor"

Kendirlioğlu, ÇKS'nin çiftçiler için hayati önem taşıdığını da ifade etti. Kendirlioğlu, "Çiftçi ÇKS yaptırmadığında kayıt dışı kalıyor. Dolayısıyla çiftçi sayılmıyor. Ne krediden faydalanabilir ne hayvan sahibi olabilir ne tarımsal desteklemelerden faydalanabilir. Bir meslek örgütünü düşünün, sadece çiftçiler için demiyorum. Herhangi bir meslek örgütünün nasıl bir odaya kayıtları varsa bizim de çiftçimizin, burası bir nevi sendikası, hak ve menfaatlerini kollayan, karar vericilerle üretimin arasındaki sorunları köprü vazifesi olan ileten bir kurum hüviyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Oradan oraya koşturma devri bitti"

Kendirlioğlu, ÇKS kapsamında ziraat odalarının sorumluluklarının arttığına da dikkat çekerek "Çiftçi kayıt sisteminin bize verilmesiyle bizim buradaki sorumluluğumuz daha da arttı. Önemseme anlamında bizim önemimiz de burada net olarak anlaşıldı. Çünkü biz gerçekten fedakar bir şekilde bu çiftçi kayıt sisteminde bize hiçbir maddi anlamda getirisi olmamasına rağmen iş yükümüzün daha da fazla olmasına rağmen biz bunu seve seve yapıyoruz. Çünkü çiftçilerimiz bir oradan bir oraya doğru koşturma devri artık bitti. Çiftçimiz buraya geliyor, kaydını yaptırıyor. Dosyası biter bitmez bir saat sonra, iki saat sonra çiftçi kayıt sistemindeki belgesini alabiliyor. Artık üç gün sonra, beş gün sonra, on beş gün sonra diye bir durum söz konusu değil. Çiftçimiz de aynı kurumdan diğer kurumlara koşturmuyor. Her şey burada bitiyor." diye konuştu. - AYDIN