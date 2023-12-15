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Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih Duyurusu

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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere 2024 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurunun 2 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatarak, işlemlerini yapmaları gerektiğini duyurdu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak 2024 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurunun 2 Ocak'ta sona ereceğini duyurarak çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde işlemlerini yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üreticilerin kaydolması ve kayıtlarını güncellemeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen tarımsal destekleme, teşvik ve hibe projelerine başvurabilmek, verilen düşük faizli kredilerden yaralanabilmek, TARSİM ürün sigortası yaptırabilmek için ÇKS kaydı zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin pazarlama imkanlarını artıracak, tüketiciye de makul fiyatlardan tarımsal ürünlerin ulaşmasını sağlayacak, alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete ivme kazandıracak olan Dijital Tarım Pazarına katılabilmek için de üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çiftçilerin tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için 2024 yılı son başvuru tarihinin 2 Ocak 2024 olduğunu hatırlatılarak, "2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. Mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan tarım arazileri 'taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Başvurular, arazilerin bulunduğu yerdeki bağlı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için süresi içerisinde bilgilerini güncellemeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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