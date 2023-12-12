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Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 2 Ocak 2024'te Son Bulacak

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Parlak, tarımsal üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının sisteme dahil olmasının önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Parlak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde, üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemli olduğunu kaydetti. Parlak, "Bunun için ÇKS Yönetmeliği'nde 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ÇKS'ye kayıt olmayan ama tarımsal üretim yapılan alanlarında kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan tarım arazileri taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca hissedarı olmadığı arazilerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin üretimleri taahhütname ile kayıt altına alınacak. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal desteklemelerden, hibelerden, devlet destekli tarımsal sigortalardan yararlanmayan üreticilerimizde bu imkanlardan yararlanabilecekler. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını 2 Ocak 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular, arazilerin bulunduğu yerdeki bağlı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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