Çiftçi, Domuz Sürüsünü Traktörle Sessizce Kovaladı

Çiftçi, Domuz Sürüsünü Traktörle Sessizce Kovaladı
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Şanlıurfa'da yaşayan çiftçi Serkan Doğan, fıstık bahçesine giren domuz sürüsünü traktörüyle sessiz bir şekilde kovaladı. Geçen yılki ilginç seslerle kovalama yerine bu sefer sessizliği tercih etti.

Şanlıurfa'da geçen yıl bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak traktörle kovalayan çiftçi, bu defa domuz sürüsünü traktörle sessizce kovaladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Çömlekçi kırsal Mahallesi'nde yaşayan Serkan Doğan, geçen yıl Kasım ayında fıstık bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkararak kovalamıştı. Aynı çiftçi, dün gece de fıstık bahçesine giren domuz sürüsünü kovaladı. Traktöre binen Serkan Doğan, daha önce çıkarttığı seslerin aksine bu defa sessizce domuz sürüsünü kovaladı. Ağaçların arasında dakikalarca süren kovalamaca, domuz sürüsünü uzaklaşması sonucu son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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