Çiftçi '100. Yıl' sevdasını böyle gösterdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir çiftçi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla tarlasında traktörüyle '100. Yıl' yazısı oluşturdu.

Halkevleri köyünde yaşayan çiftçi Süleyman Erdem, Cumhuriyetin 100. yılına dikkat çekmek için farklı bir yöntem izledi. Erdem, büyük alandaki tarlasında traktörle "100. Yıl" yazısı oluşturdu. Bunun için uzun uğraşlar verdiğini belirten Erdem, "Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanacak. Ben de buna dikkat çekmek için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Görenler şaşırıyor. Mutluyum bunu başardığım için" dedi. - KARABÜK