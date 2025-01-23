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Çiçeklerdeki Böceklenme ve Kuruma Sorunları İçin Toprak Kalitesi Uyarısı

Çiçeklerdeki Böceklenme ve Kuruma Sorunları İçin Toprak Kalitesi Uyarısı
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Kırşehirli çiçekçi Serkan Erel, saksı çiçeklerinde yaşanan böceklenme ve kurumaların önüne geçmek için toprak kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sulama konusunda yanlış uygulamaların sorunları artırdığını belirtti.

Kırşehirli çiçekçi Serkan Erel, saksı çiçeklerinde meydana gelen böceklenme ve kurumaya karşı uyarıda bulunarak kullanılan toprağın kalitesinin önemli olduğunu söyledi.

Şehirde çiçekçilik yapan Serkan Erel, çiçeklerde meydana gelen böceklenme ve kurumalarda, kullanılan toprak çeşitlerinin etkili olduğunu söylerken çiçeklerde gereğinden fazla sulamanın böceklenme yapabileceğini belirtti. Erel açıklamasında, "Çiçeklerde kullandığımız toprak çeşitlerine dikkat etmeliyiz. Çiçeği sağlıklı ve doğru büyütmek istiyorsak toprak kalitesine dikkat etmeliyiz. Toprağın hakiki torf olması çok önemli. Çünkü çiçekler aşırı sulamadan ve kurumadan dolayı böceklenme yaparak kurur" dedi.

Toprak kurudukça su verilmesinin önemine işaret eden Erel, "Toprağın yüzeyine bakarak sulama yapılıyor. Oysaki orta kısımları ve alt kısımlarının kuruluğu daha önemli. Çiçeği kurudu zannederek suluyorlar ve bu durum da böceklenmeye neden oluyor. Saksının büyük olması çiçeğin doğru şekilde yetişmesini sağlamıyor. Toprağın derinliğine bakarak nemlenme kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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