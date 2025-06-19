Çiçekler Arasında Büyüleyici Kafkas Dansı

Kars'ta çiçekler arasında 'Kafkas Dansı'

KARS - Kars'ta rengarenk çiçek tarlası, adeta doğal bir sahneye dönüştü. Çiçeklerin arasında Kafkas oyunu görenleri etkiledi.

Kentte arazilerde yetişen çiçeklerin canlı tonlarıyla kaplı bir doğal amfi, dansçılar için benzersiz bir fon oluşturdu. Sarı, pembe ve beyaz çiçeklerin Kafkas dansı ile harmanlandığı görüntüler Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Geleneksel figürler doğanın ritmiyle buluştu"

Kars'ta, çiçeklerin arasında büyük bir zarafetle Kafkas oynayan Nurhayat Çetiner, hafifçe savrulan zarif adımlarla figürleriyle danslarını doğaya adapte etti. Doğanın eşsiz güzelliğinin büyülediğini ifade eden Nurhayat Çetiner, "Gerçekten büyüleyici bir manzara, doğanın bu sade ve etkileyici güzelliği insanın içine ferahlatıyor" dedi.

Kars'ta yaz aylarında açan rengarenk çiçekler fotoğrafçılarından ilgisini çekiyor. Renk cümbüşüne dönen dağa kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.