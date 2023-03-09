Çiçekçilerde Kadınlar Günü yoğunluğu

Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirdeki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır'da çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yoğunluk yaşıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde önce hazırlıklarını bitiren çiçekçiler, deprem felaketinin etkisiyle her ne kadar buruk bir Kadınlar Günü geçirse de kadınların sevdikleri tarafından mutlu olmaları için de yoğun mesai harcıyorlar.

İşletme sahibi Murat İnan, "Yaşanan depremden dolayı sevgililer gününde satış yapamadık. Normalde işlerimiz biraz durgun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla işlerimiz yoğun. Sevgililere, annelere müşterilerimiz çiçek götürüyor. Keşke her gün böyle bir yoğunluk olsa" dedi. - IĞDIR