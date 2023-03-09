Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiçekçilerde Kadınlar Günü yoğunluğu

Yerel Haberler

Çiçekçilerde Kadınlar Günü yoğunluğu

Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirdeki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehirdeki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır'da çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yoğunluk yaşıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde önce hazırlıklarını bitiren çiçekçiler, deprem felaketinin etkisiyle her ne kadar buruk bir Kadınlar Günü geçirse de kadınların sevdikleri tarafından mutlu olmaları için de yoğun mesai harcıyorlar.

İşletme sahibi Murat İnan, "Yaşanan depremden dolayı sevgililer gününde satış yapamadık. Normalde işlerimiz biraz durgun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla işlerimiz yoğun. Sevgililere, annelere müşterilerimiz çiçek götürüyor. Keşke her gün böyle bir yoğunluk olsa" dedi. - IĞDIR

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadınlar Günü Iğdır Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title