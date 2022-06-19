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Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Mükremin Kaya - Yerel
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- Çiçekçilerde babalar günü sessizliği Çiçekçi Mehmet Bener: "Anneler Günü ve Sevgililer Günü'ne kıyasla Babalar Günü'nde düşüş oluyor" Kayseri'de 19 Haziran Babalar Günü'nde çiçekçilerde sessizlik hakim.

- Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

Çiçekçi Mehmet Bener:

"Anneler Günü ve Sevgililer Günü'ne kıyasla Babalar Günü'nde düşüş oluyor"

KAYSERİ - Kayseri'de 19 Haziran Babalar Günü'nde çiçekçilerde sessizlik hakim. Çiçekçi Mehmet Bener; "Anneler Günü ve Sevgililer Günü'ne kıyasla Babalar Günü'nde düşüş oluyor" dedi.

19 Haziran Babalar Günü'nde vatandaşlar, çiçekçilerin dışında daha çok giysi ve aksesuar mağazalarını tercih etti. Kent merkezinde bulunan çiçekçilerde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, çiçekçiler de Babalar Günü'nde, Anneler Günü ve Sevgililer Günü'ne oranla daha sessiz kaldı. Babalar Günü'nde diğer özel günlere göre çiçeğin daha az satıldığını söyleyen Çiçekçi Mehmet Bener; "Sektörümüz gereği Babalar Günü'nde biraz düşüş oluyor. Babalar Günü'nde insanlar elbise, parfüm, kravat gibi eşyaları daha çok tercih ediyorlar. Anneler günü ve Sevgililer Günü'ne kıyasla Babalar Günü'nde düşüş oluyor. Ancak Babalar Günü'ne özel de hazırlıklarımızı yaptık. Teraryum bitkisi, orkideler ve mini bahçe gibi ürünler daha çok tercih ediliyor. Fiyat olarak 50 TL'den başlayan saksı bitkilerimiz var. Bunlar kalitesine göre ve ürününe göre değişiyor. Terartum bitkileri ve mini bahçelerde 100 TL'den başlıyor 300-400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Babalar Günü'nde insanlar elbiseye yöneliyor. Bu tarz ürünlere daha çok ağırlık veriyorlar. Çiçek sattıklarımızda oldu. Adreslerine ve iş yerlerine gönderebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bener; "Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nde insanlar eşine, kız arkadaşına ve annesine çiçek aldıkları zaman 3 kişi oluyor. Babalar Günü'nde de sadece baba olduğu için az oluyor. Dünya genelindeki bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. 81 şehrimize de Türkiye Çiçekçiler Birliği çatısı altında 1 saatte çiçek hizmetini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Yerel

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